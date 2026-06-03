Al Roland Garros, un giocatore ha descritto la sua settimana come la migliore, definendola una “chance della vita”. Ha raccontato di aver affrontato due partite diverse, con condizioni di vento all’inizio che rendevano difficile il gioco. Nonostante le difficoltà, ha deciso di lottare, mantenendo la concentrazione durante le sfide. La sua prestazione è stata caratterizzata da determinazione e resilienza, portandolo a un passo da un risultato importante nel torneo.

“Sono state due partite diverse, all’inizio c’era molto vento ed era difficile giocare. Mi sono detto: lotta. Avevo la sensazione che fosse la chance della mia vita e ce l’ho fatta. Ora manca un pezzettino”. Così Flavio Cobolli ha commentato la qualificazione alla sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam, conquistata al Roland Garros. “La chance della mia vita” L’azzurro non ha nascosto l’emozione per il traguardo raggiunto sulla terra rossa parigina. Una vittoria che lo proietta tra i migliori quattro del torneo e che rappresenta il punto più alto della sua giovane carriera. “È la migliore settimana della mia vita, dovrò lottare ancora”, ha aggiunto Cobolli, consapevole che il percorso verso la finale non è ancora concluso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Cobolli da sogno al Roland Garros: “È la migliore settimana, ora la chance della vita”

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Roland Garros: Flavio Cobolli, occasione d'oro per l'Italia.

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