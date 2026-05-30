Flavio Cobolli continua a stupire al Roland Garros e conquista per la prima volta in carriera l'accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino. Il tennista romano, numero 10 del seeding, supera con autorità lo statunitense Learner Tien e si garantisce un posto nella seconda settimana del torneo senza aver ceduto nemmeno un set. E ora senza Sinner, Alcaraz e Djokovic, ogni sogno è concesso. Sul prestigioso Philippe-Chatrier, l'azzurro offre una prestazione solida e convincente, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-2, 6- 3 in appena un'ora e 46 minuti. Dopo aver eliminato Andrea Pellegrino e Wu nei turni precedenti, Cobolli conferma il suo eccellente stato di forma anche contro il giovane mancino americano, controllando il match dall'inizio alla fine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito

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