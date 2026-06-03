Il tennista italiano ha vinto in quattro set contro un avversario canadese a Parigi. Con questa vittoria, Cobolli si è posizionato al decimo posto nel ranking ATP. La partita si è conclusa con il giocatore italiano che ha ottenuto una vittoria importante nel torneo. La posizione nel ranking potrebbe migliorare ulteriormente in caso di successo nelle prossime fasi della competizione. Attualmente, il tennista si trova in una buona posizione per avanzare nel torneo parigino.

Un'impresa quella di Flavio Cobolli che ha battuto in quattro set il canadese Felix Auger Aliassime a Parigi. Flavio è decimo con 3.040 punti. Flavio ha già cambiato dimensione. Con la prima semifinale Slam della carriera, conquistata al Roland Garros, l’azzurro entra virtualmente in top ten e si assicura il miglior ranking di sempre. Il dato, però, racconta solo una parte della storia. Perché da qui in avanti ogni partita pesa tantissimo, ma non tutte allo stesso modo sulla classifica. Oggi Cobolli è decimo nel ranking live ATP con 3.040 punti. Il traguardo della semifinale gli ha già garantito 800 punti Slam, che nel saldo della classifica live diventano un +700 rispetto alla sua situazione di partenza al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cobolli, come cambia il ranking Atp: è decimo, ma può volare trionfando a Parigi (volerebbe anche il conto in banca)

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