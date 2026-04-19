Dove può arrivare Flavio Cobolli nel ranking ATP se vince la finale con Shelton a Monaco | c’è anche Barcellona da considerare

Oggi si gioca la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Ben Shelton. La vittoria di Cobolli potrebbe portarlo a un miglioramento significativo del suo ranking ATP, con la possibilità di guadagnare altri 170 punti, oltre ai 330 già ottenuti finora. La posizione finale nel torneo potrebbe influenzare anche le prossime partecipazioni, tra cui quella a Barcellona.

Dopo l’approdo in finale a Monaco di Baviera: 2600 punti, 13° posto virtuale. In caso di vittoria in finale a Monaco di Baviera: 2770 punti, 12° posto virtuale (sarà 13° in caso di successo del russo Andrey Rublev in finale a Barcellona). LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna un altro capolavoro! Flavio Cobolli punta in alto: “Posso giocarmela con tutti sulla terra. Sono carico per la finale” Sport in tv oggi (domenica 19 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, domenica 19 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei. OA - Testata giornalistica N.🔗 Leggi su Oasport.it

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