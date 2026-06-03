Cobolli-Auger Aliassime | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 3 giugno, si disputa il match tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Roland Garros 2026. La partita si svolge a Parigi ed è trasmessa in diretta televisiva e streaming. Cobolli ritorna in campo nel torneo di singolare maschile dopo aver superato le fasi precedenti. Non ci sono stati altri incontri tra i due atleti in questa edizione dello Slam.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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