Dove vedere in tv Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Mercoledì 3 giugno, Flavio Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da definire. La sfida si svolgerà sui campi del torneo parigino, coinvolgendo alcune delle migliori teste di serie del torneo. La competizione prosegue con le fasi finali e si prevede un match di alto livello tra i due tennisti.

Mercoledì 3 giugno Flavio Cobolli affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nei q uarti di finale del Roland Garros 2026. Per la prima volta in carriera, il tennista romano ha raggiunto questo traguardo e vorrà dare un seguito al suo cammino. Non sarà un match semplice, visto che sulla sua strada ci sarà il n.4 del seeding. Cobolli sarà chiamato a una super prestazione al cospetto di un giocatore che ha fatto vedere finora un tennis consistente, specialmente nella combinazione servizio-dritto. Un aspetto che potrebbe fare la differenza nel confronto, specialmente se il nordamericano dovesse far valere la sua grande potenza nello scambio. Il romano dovrà mettere in campo la sua capacità di variare il gioco e nello stesso tempo partire dal presupposto dei precedenti col canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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