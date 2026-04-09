Jannik Sinner ha conquistato l'accesso ai quarti di finale a Montecarlo battendo Machac in tre set, in una partita durata più di due ore, nonostante il caldo e la fatica. Ora si prepara a sfidare Auger Aliassime, con l'orario e i dettagli su come seguirla in tv e streaming. La sfida si inserisce in un percorso che potrebbe portare Sinner a scalare ulteriormente il ranking, minacciando anche il posizionamento di alcuni avversari.

Più forte del caldo e della stanchezza. Jannik Sinner ha superato Machac in tre set ed è approdato ai quarti di finale a Montecarlo al termine di una sfida durata oltre due ore di gioco. L'azzurro, meno brillante del solito, ha commesso più errori del solito sia al servizio che in risposta ma, nel momento decisivo, ha ritrovato la retta via difendendo il break di vantaggio e staccando il pass per i quarti. Adesso l'azzurro affronterà Aliassime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner-Auger Aliassime: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Jannik minaccia Alcaraz nel ranking

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