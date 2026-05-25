Cobolli-Pellegrino oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge il torneo di Roland Garros 2026. Il giocatore ha lasciato alle spalle la sconfitta a Roma e l’eliminazione precoce a Amburgo, torneo vinto l’anno precedente. Il programma prevede incontri in campo centrale e sui campi secondari, trasmessi in diretta streaming e in tv. L’orario di inizio varia a seconda degli incontri, con molte partite già in corso o in programma nel pomeriggio.

Dimenticare la delusione per l’inattesa sconfitta patita a Roma e la prematura eliminazione subita al primo turno di Amburgo torneo in cui ha trionfato lo scorso anno, per continuare a puntare in alto. Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, sfida il connazionale Andrea Pellegrino, giocatore proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del Roland Garros. Il match sarà il quarto sul campo numero 14 e chiuderà il programma che inizierà alle 11:00. Riuscire ad arrivare più avanti possibile rappresenta la strada privilegiata per avvicinare l’ingresso nella Top 10, risultato che rappresenterebbe il giusto e meritato premio per la crescita esponenziale iniziata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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