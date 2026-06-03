Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026 | orario e dove vederlo

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 3 giugno, Flavio Cobolli scende in campo al Roland Garros 2026 contro Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking ATP. La partita si svolge sui campi parigini, con orario ancora da definire. Cobolli, italiano, affronta uno dei tennisti più quotati del torneo, ancora in gara dopo aver superato i turni precedenti. La sfida si gioca in una delle principali arene del torneo.

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Flavio Cobolli torna in campo oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking Atp e tra i più forti tennisti rimasti in tabellone nello Slam parigino. Un impegno molto duro sulla carta, in un match di quarti di finale che proietterà il vincitore in una semifinale Slam, traguardo ambito tra i campioni della racchetta. Una semifinale che in caso di vittoria di Cobolli sarà tutta azzurra, visto che l’altro quarto da questo lato del tabellone è l’atteso derby tra Berrettini e Arnaldi. Un risultato insperato solo qualche giorno fa, quando un malore ha messo in difficoltà il favorito del torneo, Jannik Sinner, sconfitto in cinque set da Cerundolo, poi eliminato da Berrettini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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