Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026 | orario e dove vederlo

Flavio Cobolli torna in campo oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking Atp e tra i più forti tennisti rimasti in tabellone nello Slam parigino. Un impegno molto duro sulla carta, in un match di quarti di finale che proietterà il vincitore in una semifinale Slam, traguardo ambito tra i campioni della racchetta. Una semifinale che in caso di vittoria di Cobolli sarà tutta azzurra, visto che l’altro quarto da questo lato del tabellone è l’atteso derby tra Berrettini e Arnaldi. Un risultato insperato solo qualche giorno fa, quando un malore ha messo in difficoltà il favorito del torneo, Jannik Sinner, sconfitto in cinque set da Cerundolo, poi eliminato da Berrettini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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OGGI SCENDERANNO IN CAMPO A PARIGI COURT Philippe-Chatrier per i QUARTI di FINALE ore 13.20 F. Auger-Aliassime VS F. Cobolli ore 20.15 M. Berrettini VS M. Arnaldi UN italiano o DUE in SEMIFINALE. #Cobolli #Berrettini #Arnaldi x.com

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