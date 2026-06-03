Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi si vedranno in tv sul Nove? Orari programma streaming
Il 3 giugno, tre tennisti italiani sono in campo per i quarti di finale a Parigi, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali del Roland Garros 2026. Aliassime e Berrettini si sfideranno in match trasmessi in diretta tv sul Nove, mentre Arnaldi affronta il suo avversario in un altro incontro. Gli orari delle partite e il programma completo sono disponibili per la visione in streaming e in televisione, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire le partite in tempo reale.
Mercoledì 3 giugno si preannuncia una giornata memorabile per il tennis italiano, con tre giocatori azzurri che scenderanno in campo con l’obiettivo di accedere alle semifinali del Roland Garros 2026. Flavio Cobolli proverà il colpaccio contro il forte canadese Felix Auger-Aliassime, mentre in serata andrà in scena il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Vada come vada avremo dunque sicuramente almeno un rappresentante in semifinale nella parte alta del tabellone, con il tedesco Alexander Zverev ed il ceco Jakub Mensik che si contenderanno invece un posto per l’ultimo atto nella parte bassa. La speranza sarebbe quella di avere un derby anche venerdì 5 giugno, ma in tal senso dipenderà tutto da Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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IMPRESA ITALIA AL ROLAND GARROS: BERRETTINI, COBOLLI, ARNALDI I TRE AZZURRI AI QUARTI, È STORIA!
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Auger-Aliassime vs Cobolli. Berrettini vs Arnaldi. Chi passa? facebook
L’Italia avrà almeno un semifinalista al #RolandGarros 2026 dopo il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale. Flavio Cobolli sfiderà Auger-Aliassime sul Philippe-Chatrier nel pomeriggio del 3 giugno. x.com
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In campo al Roland Garros scenderà anche Flavio Cobolli contro Félix Auger-AliassimeDove vedere Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Auger-Aliassime al Roland Garros, l'amichevole di calcio Lussemburgo-Italia e tutto lo sport di mercoledì 3 giugno 2026 ... gazzetta.it
Cobolli-Auger Aliassime oggi nei quarti al Roland Garros, quando si gioca e dove vederla in TV e streamingFlavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti del Roland Garros. La partita si disputerà oggi sullo Chatrier non prima delle 15. Diretta TV su Eurosport. fanpage.it