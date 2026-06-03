Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi si vedranno in tv sul Nove? Orari programma streaming

Notizia in breve

Il 3 giugno, tre tennisti italiani sono in campo per i quarti di finale a Parigi, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali del Roland Garros 2026. Aliassime e Berrettini si sfideranno in match trasmessi in diretta tv sul Nove, mentre Arnaldi affronta il suo avversario in un altro incontro. Gli orari delle partite e il programma completo sono disponibili per la visione in streaming e in televisione, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire le partite in tempo reale.