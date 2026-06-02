Mercoledì 3 giugno, tre giocatori italiani si sfideranno ai quarti di finale del Roland Garros, un record storico. Aliassime e Cobolli-Auger si affrontano in un match trasmesso in chiaro sul Nove. Berrettini e Arnaldi giocheranno in contemporanea. La Legge prevede la trasmissione in chiaro di almeno un evento sportivo importante, ma non specifica quali match siano inclusi. Orari e dettagli di programmazione sono disponibili sui canali ufficiali.

Mercoledì 3 giugno sarà un giorno molto speciale e particolare per il tennis italiano. Per la prima volta nella storia, ci saranno ben tre giocatori a giocarsi l’accesso alle semifinali del Roland Garros. Un dato che lascia senza fiato, se si considera che Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi non sono coloro che hanno centrato questo obiettivo. Spetterà a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenere alto il vessillo italico. Il classe 2002 tricolore affronterà il canadese Felix Auger Aliassime, mentre ci sarà un derby inedito tra Berrettini e Arnaldi. Di conseguenza, il Bel Paese è già sicuro di avere almeno un giocatore nel penultimo dello Slam francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi si vedranno in tv in chiaro sul Nove? Orari e cosa prevede la Legge

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