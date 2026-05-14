Alla scoperta di Halupedia la folle enciclopedia virtuale dove tutte le voci sono state inventate dall'IA

Recentemente è emersa Halupedia, un enciclopedia virtuale creata da un sistema di intelligenza artificiale. Questa piattaforma genera voci enciclopediche partendo da input casuali, producendo descrizioni che risultano essere del tutto inventate e senza fondamento reale. L'intera operazione si basa sulla capacità dell’IA di elaborare testi automatici, dando vita a contenuti che non corrispondono a fatti verificabili. La natura delle voci è volutamente irriverente e fuori dagli schemi tradizionali delle enciclopedie.

Halupedia è un generatore di testi gestito dall'IA che trasforma input casuali in voci enciclopediche ma totalmente folli. Tra censimenti di piccioni e principi fisici inventati, questa fucina di allucinazioni cela però una prospettiva inquietante: e se tutta questa spazzataura digitale finisse per ingolfare l'intero sistema?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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