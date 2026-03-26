Nella giornata odierna, sono stati eseguiti sequestri per un valore di quasi un milione di euro su cinque appartamenti tra Legnano e Cerro Maggiore, entrambe nel milanese, e un ufficio in città. L’operazione riguarda un’indagine su accuse di evasione fiscale, false fatture, riciclaggio con i parenti e vendite immobiliari fittizie.

Sotto sequestro cinque appartamenti tra Legnano e Cerro Maggiore e un ufficio a Milano. Nel mirino della guardia di finanza di Monza un consulente fiscale Cinque appartamenti tra Legnano (Milano) e Cerro Maggiore (Milano) e un ufficio in città sono finiti sotto sequestro. La guardia di finanza di Monza ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip del tribunale brianzolo su richiesta della procura, colpendo un presunto sodalizio criminale accusato di riciclaggio. L'operazione rappresenta l'ultimo tassello di un'indagine più ampia su un presunto sistema di fatture false da 67 milioni di euro ed evasione di imposte per 7 milioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Evasione e false fatture, riciclaggio con i parenti e le case vendute "per finta": sequestro da quasi un milione

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