Il Milano Film Fest si distingue per portare le proiezioni in tutti i nove municipi della città, anche in luoghi meno centrali. Il suo obiettivo è coinvolgere direttamente gli spettatori, evitando di imitare altri festival. Questa caratteristica è stata condivisa da un noto attore, che ha sottolineato come il cinema non sia un circoletto di privilegiati, e ha apprezzato lo spirito dinamico che il festival rappresenta.

Milano, 3 giugno 2026 – “Mi piace molto lo spirito dinamico di Milano e questo festival lo rispecchia pienamente perché va proprio a prendersi gli spettatori nei nove municipi, porta le proiezioni anche in luoghi meno centrali e non imita nessun altro festival”. Claudio Santamaria è il direttore del Milano Film Fest nato un anno fa e che trasformerà la città in un set a cielo aperto dal 4 al 9 giugno 2026. https:www.ilgiorno.itmilanoculturafilm-fest-2026-uc15wiyv Il festival “che non c’era” ha trovato la sua cifra a Milano? “Sì, l’anno scorso è stata la prima edizione, ci siamo un po’ assestati, abbiamo capito che tipo di festival e che tipo di impronta volevamo lasciare ma è stata la città che ha lasciato un’impronta sul festival perché ha avuto una grandissima partecipazione, più di 70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Claudio Santamaria: “Il cinema non è un circoletto di privilegiati. Giuli ha capito il valore del mio Milano Film Fest”

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