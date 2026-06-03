Claudio Ranieri è stato nominato cittadino onorario di Cagliari. L'ex allenatore e dirigente sportivo, noto per aver guidato anche il Cagliari, ha dichiarato di ricevere più di quanto abbia dato alla città. La cerimonia ufficiale si è svolta recentemente, conferendo a Ranieri questo riconoscimento. La nomina riflette il rapporto tra l’allenatore e la comunità locale, senza coinvolgimenti di altri enti o figure pubbliche.

L’ex allenatore e dirigente della Roma, ed ex allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, è ufficialmente cittadino onorario di Cagliari. La consegna della pergamena è avvenuta questa mattina a Palazzo Bacaredda nel corso della cerimonia con il sindaco Massimo Zedda, a chiusura dell’iter avviato tre anni fa con il voto unanime del consiglio comunale. Il riconoscimento arriva a coronamento di un legame definito “profondo e identitario” tra il tecnico e la città, maturato attraverso le imprese sportive con il Cagliari e indicato come parte della memoria collettiva dei tifosi in Sardegna e non solo. Ranieri, che nelle ultime ore aveva ricevuto anche l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, ha accolto il titolo con emozione, sottolineando il rapporto speciale con l’isola e con i suoi abitanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari: “Ricevo più di quello che ho dato”

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CLAUDIO RANIERI SCHERZA CON I CALCIATORI DELLA ROMA

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