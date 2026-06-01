Calcio | Claudio Ranieri cittadino di Cagliari a lui la pergamena ufficiale

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Cagliari ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, ex allenatore di calcio. La decisione è stata approvata con voto unanime meno di tre anni fa. Oggi, Ranieri ha ricevuto la pergamena che attesta il riconoscimento della città. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali. La cittadinanza onoraria è stata assegnata in riconoscimento del suo legame con la città e il suo contributo allo sport.