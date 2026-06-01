Calcio | Claudio Ranieri cittadino di Cagliari a lui la pergamena ufficiale
Il Consiglio comunale di Cagliari ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, ex allenatore di calcio. La decisione è stata approvata con voto unanime meno di tre anni fa. Oggi, Ranieri ha ricevuto la pergamena che attesta il riconoscimento della città. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali. La cittadinanza onoraria è stata assegnata in riconoscimento del suo legame con la città e il suo contributo allo sport.
Il romano Claudio Ranieri cittadino di Cagliari. Meno di tre anni fa il voto unanime del Consiglio comunale di Cagliari per il conferimento della cittadinanza onoraria. Mercoledì 3 giugno invece la cerimonia ufficiale: il sindaco Massimo Zedda consegnerà la pergamena che formalmente farà. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Cagliari.
Ufficiale la separazione tra Ranieri e la Roma: il comunicato del club
Notizie e thread social correlati
Ora è ufficiale: Claudio Ranieri lascia l’As RomaL’AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri.
Ufficiale la separazione tra la Roma e Claudio RanieriL'AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri, ex allenatore e advisor dei Friedkin.
Argomenti più discussi: Samp, Ranieri: Ancora troppi morti per poter ricominciare. Tamponi? Prima ai cittadini; Cittadinanza onoraria ad Alberto Aquilani: la proposta dell’ex sindaco Bevacqua.
A Cagliari, il 2 giugno, ospiti Sandro Donati e Claudio Ranieri facebook
Calcio: Claudio Ranieri cittadino di Cagliari, a lui la pergamena ufficialeMeno di tre anni fa il voto unanime del Consiglio comunale di Cagliari per il conferimento della cittadinanza onoraria. (ANSA) ... ansa.it
Claudio Ranieri, premio prestigioso: cittadinanza onoraria a CagliariLa cerimonia ufficiale si svolgerà mercoledì 3 giugno alle ore 11 nella storica cornice di Palazzo Bacaredda, sede del Comune Claudio Ranieri sarà insignito della cittadinanza onoraria di Cagliari, ... sportal.it