Clattenburg rivela quanto guadagna un arbitro ai Mondiali | Puoi arrivare fino a 60mila euro

Notizia in breve

L'ex arbitro della Premier League Clattenburg ha dichiarato che gli arbitri ai Mondiali possono guadagnare fino a 60.000 euro. La cifra varia in base alle modalità di pagamento e alle competizioni, e include anche eventuali bonus. Clattenburg ha spiegato che il compenso dipende dal ruolo e dal livello di coinvolgimento durante il torneo. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui pagamenti per altri incarichi arbitrali.