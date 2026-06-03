Clattenburg rivela quanto guadagna un arbitro ai Mondiali | Puoi arrivare fino a 60mila euro

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex arbitro della Premier League Clattenburg ha dichiarato che gli arbitri ai Mondiali possono guadagnare fino a 60.000 euro. La cifra varia in base alle modalità di pagamento e alle competizioni, e include anche eventuali bonus. Clattenburg ha spiegato che il compenso dipende dal ruolo e dal livello di coinvolgimento durante il torneo. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui pagamenti per altri incarichi arbitrali.

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L'ex arbitro della Premier League Clattenburg ha spiegato come funzionano i compensi per gli arbitri nei grandi tornei: "C'è un compenso fisso per ogni partita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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