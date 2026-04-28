Un arbitro di serie A guadagna fino a 150mila euro a stagione | il potere del designatore e i soldi in ballo

Un arbitro di serie A può arrivare a percepire fino a 150mila euro per ogni stagione. La gestione delle designazioni e le promozioni influenzano la carriera, mentre le bocciature e le dimissioni sono spesso legate a questioni di risultati e responsabilità. Nel mondo del calcio di alto livello, i compensi rappresentano una voce importante, con cifre che attirano l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Milano, 28 aprile 2026 – Carriera e promozioni da una parte, bocciature e dimissioni dall’altra. In mezzo soldi, tantissimi soldi. Quelli che possono dividere il sistema in fazioni, provocando faide e malumori, gelosie e denunce. Quanto guadagnano gli arbitri. Fare l’arbitro sarà pure una ’missione’, di sicuro a certi livelli è ben remunerata. Ancor meglio se si ricopre l’incarico di direttore di gara, ma non si lamentano neppure gli addetti al Var o gli assistenti. Questo perché, cifre alla mano, da noi gli emolumenti sono sottostanti solo a quelli di Spagna e Germania e superiori rispetto a colleghi inglesi e francesi. Così, se l’inizio del sogno vale solo un rimborso forfettario (dipende dal luogo in cui si arbitra a livello regionale o sezionale), l’ambizione è quella un giorno di dirigere una finale di Champions (valore 10.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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