Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip | Cachet da oltre mezzo milione di euro

Alessandra Mussolini avrebbe percepito un compenso superiore a mezzo milione di euro per partecipare alla trasmissione televisiva. La cifra sarebbe stata molto elevata rispetto agli standard usuali degli ospiti del programma. La notizia circola da fonti vicine alla produzione, che riferiscono di un cachet considerevole destinato a lei per l'ingresso nella casa. La partecipazione della politica in un reality show ha attirato l'attenzione sui compensi richiesti.

Alessandra Mussolini avrebbe ricevuto una cifra stellare per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni parlano di una somma pari a oltre mezzo milione di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Quanto guadagna al reality”. Alessandra Mussolini, cachet pazzesco al Grande Fratello VipNon è passata inosservata la presenza di Alessandra Mussolini nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, partita lo scorso 17 marzo su Canale 5... “L’hanno riempita di soldi”. Choc al Grande Fratello Vip, svelato il cachet impressionante di Alessandra Mussolini: quanto guadagna al realityProgrammi Tv, la partecipazione di Alessandra Mussolini alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 17 marzo su Canale 5 con la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, quanto guadagna Alessandra Mussolini: cifra astronomica (anche se eliminata); Incredibile, sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? Altro che 350 mila, sono molti di più!; GF VIP: Alessandra Mussolini in lacrime e pronta ad abbandonare; Grande Fratello VIP svelato il cachet di Alessandra Mussolini. Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: Cachet da oltre mezzo milione di euroAlessandra Mussolini avrebbe ricevuto una cifra stellare per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni parlano di una somma pari a oltre mezzo milione di euro. fanpage.it Incredibile, sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? Altro che 350 mila, sono molti di più!Voi non crederete ai vostri occhi: ecco quanti soldi ha guadagnato Alessandra Mussolini con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. donnapop.it Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip Chi sono i quattro concorrenti in nomination - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com