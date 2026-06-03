Clash in Italy e Raw | il pagellone con l' organizzazione da 4

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato eventi di wrestling con un pubblico di 12.614 persone. La serata di domenica ha visto il clash tra Italy e Raw, mentre i dati di pubblico di Raw sono stati aggiunti successivamente. La partecipazione complessiva ha coinvolto un numero significativo di spettatori, confermando l’interesse per gli incontri di wrestling in città. La gestione dell’organizzazione è stata valutata con un voto di 4.

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Domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno. Inalpi Arena, Torino. Una domenica sera da 12.614 persone, cui va aggiunto il dato di pubblico di Raw. Oltre 20mila presenze in due giorni. Un numero che va letto con calma, perché non è solo un dato di affluenza: è la misura di un sogno che i fan italiani del. 🔗 Leggi su Today.it

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