Clash in Italy e Raw | il pagellone con l' organizzazione da 4

Notizia in breve

Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato eventi di wrestling con un pubblico di 12.614 persone. La serata di domenica ha visto il clash tra Italy e Raw, mentre i dati di pubblico di Raw sono stati aggiunti successivamente. La partecipazione complessiva ha coinvolto un numero significativo di spettatori, confermando l’interesse per gli incontri di wrestling in città. La gestione dell’organizzazione è stata valutata con un voto di 4.