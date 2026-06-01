Raw 01.062026 Fallout from Clash in Italy

Durante Monday Night Raw dall'Inalpi Arena di Torino, Roman Reigns e i The Usos sono entrati nel ring. La puntata si è aperta con questa sequenza, senza ulteriori dettagli sui match o gli eventi successivi.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Inalpi Arena di Torino. Lo show inizia con Roman Reigns e i The Usos che raggiungono il ring. Roman dice che ha atteso da molto questo momento, deve essere finalmente riconosciuto. Jey Uso invita Jacob Fatu a raggiungerli. Fatu non si fa attendere. Roman gli dice che sa cosa deve fare senza prolungare troppo la cosa. Jacob dice che sapeva di aver messo in palio tutto, la sua vita, il titolo. Ma ora è di fronte a Roman sapendo quali sono le conseguenze. A Clash in Italy non è stato al suo livello, e deve mantenere la sua parola. Ha perso contro il suo capo tribù. Riconosce Roman come il suo numero uno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 01.06.2026 Fallout from Clash in Italy

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King/Queen of the Ring Begins! Fallout From WWE Clash In Italy - EARLY Review

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