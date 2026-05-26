Raw 25.052026 Next Stop…Clash in Italy

Monday Night Raw si è svolto nella Value City Arena di Columbus, Ohio. La puntata ha visto un acceso scontro tra i wrestler in scena, con diverse esibizioni e interventi di combattimento. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali infortuni o risultati ufficiali. La serata ha proseguito con match e segmenti tra i vari protagonisti presenti, senza ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze dell’evento.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Value City Arena At The Jerome Schottenstein Center di Columbus, Ohio. Lo show inizia con Paul Heyman che raggiunge il ring. Dice che a Clash in Italy ci sarà il più grande rematch della storia della WWE e del wrestling professionistico. Oba Femi affronterà nuovamente Brock Lesnar. Ha risvegliato la bestia che è in Brock Lesnar. Proprio quest’ultimo, in un video si congratula beffardamente con Femi per averlo battuto a WrestleMania. Dice che le cose non finiranno così e si chiede se Femi possa sopportare una sconfitta, poi dice che una “Bestia” in pensione umilierà Femi e lo dominerà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 25.05.2026 Next Stop…Clash in Italy

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Roman Reigns Debuts New Bloodline Member Against Jacob Fatu At WWE Clash In Italy 2026

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