La Festa della Birra ‘ArtigianAle Be(er) Different’ si terrà a Civitella venerdì e sabato. L’evento durerà due giorni e si svolgerà nel contesto di EcoFest, che promuove la sostenibilità.

Sarà una due giorni a Civitella all’insegna della Festa della Birra ‘ ArtigianAle Be(er) Different ’ quella in programma venerdì e sabato all’insegna della sostenibilità di EcoFest. La manifestazione è stata organizzata per la prima volta nel 2009 dal gruppo All Saint’s Beer della Pro loco con il patrocinio del Comune, festa che si svolse nei primi anni a Castagnolo per valorizzare le birre artigianali. Si partirà dunque venerdì, alle 18, in piazza Giacomo Matteotti con l’apertura degli stand gastronomici gestiti dai volontari della Pro loco. Macelleria Romana e Trattoria Pizzeria Da Piseppo, oltre alla degustazione delle note etichette di birre Mazapegul, Birrificio La Mata e BiFor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitella, è in arrivo la Festa della Birra

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