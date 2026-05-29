A Civitella si svolge l’Eco Fest, evento dedicato a birra, Vespa e musica. Vari birrifici romagnoli partecipano con le loro produzioni, offrendo degustazioni in piazza. Contestualmente si tiene il raduno di Vespe e auto d’epoca, con esposizioni e show. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo appassionati e visitatori. Le attività si concentrano in un’area pubblica, senza limiti di accesso. La giornata prevede anche musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

? Punti chiave Quali birrifici romagnoli porteranno i loro sapati in piazza?. Come si integrano il raduno delle Vespe e le auto d'epoca?. Chi animerà il palco con musica anni 80 e 90?. Perché l'evento ha scelto il modello sostenibile Eco Fest?.? In Breve Venerdì 5 giugno ore 18 concerti Etilisti Noti, sabato 6 giugno ore 13:30 raduno Vespinbirra.. Presenza dei birrifici La Mata, Bifor e Mazapégul per valorizzare la filiera romagnola.. Sabato 6 giugno show musicale Sonora – 80 90 in Piazza Matteotti.. Approccio Eco Fest per la gestione sostenibile della sedicesima edizione a Civitella.. Piazza Matteotti a Civitella di Romagna si prepara ad accogliere la 16esima edizione della Festa della Birra Artigianale Be(er) Different nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birra, Vespa e musica: Civitella celebra il gusto con l’Eco Fest

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