La campagna elettorale continua senza sosta, anche durante la Festa della Repubblica. Nei giorni scorsi, è stato presentato un ricorso contro le iniziative di alcuni candidati, accusati di aver anticipato troppo i tempi della campagna. La decisione ha portato a uno stop temporaneo, con un’ordinanza che blocca le attività promozionali e le dichiarazioni pubbliche di alcuni aspiranti politici, per evitare fughe in avanti.

Neanche per la Festa della Repubblica la campagna elettorale si prende una pausa. Perché il "liberi tutti" impartito da mister 20% Marco Donati come ordine di scuderia ai suoi civici - "nessuna indicazione di voto" al ballottaggio fra Comanducci e Ceccarelli - ha creato tensioni, fughe in avanti e reprimende proprio all’interno della coalizione del pentapartito civico, più Azione. Già, i calendiani. Proprio non è andata giù la presa di posizione del gruppo capeggiato da Franco Romagnoli. Come dire, un conto è uscire allo scoperto ("da candidati abbiamo sostenuto Donati, al ballottaggio Ceccarelli"), un conto, invece, è "invitare anche tutti i cittadini" a fare lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Civici per Ceccarelli? C’è lo stop. Azione contro le fughe in avanti. Frenata ai candidati di Donati

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