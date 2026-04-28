Nelle prossime elezioni amministrative, Azione ha scelto di sostenere due candidati civici, Lorenzo Melani e Matilde Feraci. Entrambi sono stati ufficialmente presentati come rappresentanti del movimento, che ha deciso di puntare sui giovani per rafforzare la propria presenza nel panorama politico locale. La scelta di candidati civici indica una strategia di coinvolgimento di figure non legate a partiti tradizionali.

Lorenzo Melani e Matilde Feraci sono i candidati civici su cui Azione ha deciso di puntare per le prossime elezioni amministrative. Il partito fondato da Carlo Calenda aveva già annunciato l’ingresso nella lista "Civici e Riformisti", costituita assieme alle altre forze riformiste della coalizione di centrosinistra e ora ufficializza la propria scelta. "Dalla sua nascita, Azione è un partito che investe sui giovani – spiega Emanuele Niccoli, commissario provinciale di Azione – e la decisione del Direttivo provinciale di Azione di sostenere Lorenzo e Matilde è coerente e precisa. Loro rappresentano la Pistoia del futuro, che si mette in gioco per la propria comunità animata da uno spirito di rinnovamento e dedizione sincera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azione punta sui giovani, Melani e Feraci candidati nei “Civici e Riformisti”

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