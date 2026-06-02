Un gruppo di candidati per Donati | Voteremo Ceccarelli al ballottaggio
Un gruppo di candidati sostenitori di Marco Donati ha annunciato che voterà Vincenzo Ceccarelli al ballottaggio del 7 e 8 giugno.
Un gruppo di candidati nelle liste a sostegno di Marco Donati sosterrà Vincenzo Ceccarelli al ballottaggio del 7 e 8 giugno. Lo riporta il portavoce Franco Romagnoli in un comunicato stampa, sottolineando ch si tratta di una trentina di persone."Da candidati abbiamo sostenuto Marco Donati al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali senza indicazioni di voto ufficiali da parte dei candidati.
Leggi anche: Arezzo al ballottaggio, Ceccarelli cerca accordo con Donati per battere Comanducci: “Uniamo le forze. La nostra porta è aperta”