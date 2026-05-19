Dal marsupio della mamma ai primi salti | al parco Zoo è nata una delle specie più rappresentative dell' Australia
Al Parco Zoo Falconara è nato un cucciolo di canguro grigio orientale, una delle specie più riconoscibili dell’Australia. Il piccolo ha appena iniziato a compiere i primi salti, mentre la madre, insieme al padre, si prende cura di lui. La nascita ha attirato l’attenzione dei visitatori, che hanno potuto vedere da vicino il nuovo arrivato mentre si muove nel suo habitat. Il cucciolo è già molto amato dal pubblico presente al parco.
FALCONARA - Al Parco Zoo Falconara un cucciolo compie i suoi primi piccoli salti: grande entusiasmo per la nascita di un nuovo canguro grigio orientale (Macropus giganteus), figlio di Vaiana e Boomerang, e già amatissimo dai visitatori.Dopo i primi timidi affacci dalla tasca della madre, iniziati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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