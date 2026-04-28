Ponte del Primo Maggio al Parco Zoo Falconara | tre giorni di eventi e show

Da anconatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del Primo Maggio, il Parco Zoo di Falconara organizza una serie di eventi e spettacoli che si svolgeranno nel corso di tre giorni. L’iniziativa prevede diverse attività rivolte ai visitatori, con momenti dedicati all’intrattenimento e alla scoperta della natura. Il parco si prepara ad accogliere pubblico di tutte le età, offrendo un programma ricco di appuntamenti durante il lungo fine settimana.

FALCONARA (AN)- Sarà un ponte del Primo Maggio all’insegna della meraviglia, tra natura, spettacolo e scoperta. Il Parco Zoo Falconara si prepara a tre giornate speciali – dall’1 al 3 maggio – con un ricco programma di iniziative pensato per coinvolgere famiglie e visitatori di tutte le età, tra.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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