A Città della Pieve sono stati avviati percorsi estivi rivolti ai giovani per contrastare l’obesità. Tra le iniziative, si includono attività che combinano esercizi fisici mirati a migliorare la percezione corporea e interventi di terapia dello specchio. Questi percorsi mirano a favorire un rapporto più equilibrato con l’immagine di sé e a promuovere stili di vita più attivi tra i partecipanti. Le attività vengono svolte in ambienti dedicati e supervisionati da professionisti del settore.

Come può la terapia dello specchio aiutare i ragazzi con disturbi alimentari?. Quali attività fisiche specifiche vengono usate per migliorare la percezione corporea?. Perché i social media influenzano così tanto i nuovi disturbi alimentari?. Come si ottiene l'accesso ai percorsi riabilitativi estivi del Centro DAI?.? In Breve In Umbria 13.569 persone tra 12 e 45 anni soffrono di disturbi alimentari.. Il 20% dei pazienti tra 12 e 17 anni è di sesso maschile.. Paola Antonelli segnala che le richieste di supporto sono triplicate dopo la pandemia.. Il 30% dei casi clinici registrati riguarda soggetti minorenni.. Il Centro DAI di Città della Pieve apre i percorsi estivi per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Città della Pieve: percorsi estivi contro l’obesità nei giovani

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