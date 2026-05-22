Alma e i percorsi anti-obesità | attivi due ambulatori contro la malattia cronica
In Italia, l’obesità si conferma come una delle principali sfide nel settore sanitario. Nel 2026, circa il 20% dei bambini e il 12% degli adulti risultano affetti da questa condizione. Per affrontare il problema, sono stati attivati due ambulatori dedicati ai percorsi anti-obesità, uno nella provincia di Brindisi e l’altro a Francavilla Fontana. Queste strutture si concentrano sulla gestione e il trattamento della malattia cronica, offrendo assistenza specializzata alle persone interessate.
BRINDISIFRANCAVILLA FONTANA - L'obesità in Italia rappresenta una grave emergenza sanitaria. Nel 2026 circa 1 bambino su 5 vive con un eccesso di peso e quasi il 12 per cento degli adulti risulta obeso. “L’obesità - spiega il dottor Pasquale Fina, che dirige l’Unità operativa di Igiene della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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