Alma e i percorsi anti-obesità | attivi due ambulatori contro la malattia cronica

In Italia, l’obesità si conferma come una delle principali sfide nel settore sanitario. Nel 2026, circa il 20% dei bambini e il 12% degli adulti risultano affetti da questa condizione. Per affrontare il problema, sono stati attivati due ambulatori dedicati ai percorsi anti-obesità, uno nella provincia di Brindisi e l’altro a Francavilla Fontana. Queste strutture si concentrano sulla gestione e il trattamento della malattia cronica, offrendo assistenza specializzata alle persone interessate.

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