Tumori in aumento nei giovani | ICR e Imperial College indicano l’obesità come fattore chiave

Un recente studio condotto dall’ICR e dall’Imperial College evidenzia un aumento dei tumori tra i giovani, attribuendo in parte questa crescita all’obesità. Secondo i ricercatori, l’eccesso di peso rappresenta un fattore importante, anche se non spiega interamente l’incremento complessivo dei casi. La ricerca si concentra sulla correlazione tra variazioni di peso e l’insorgenza di tumori nelle fasce di età più giovani.

Un nuovo studio dell’ICR e dell’Imperial College identifica l’eccesso di peso come un fattore chiave dell’aumento dei tumori nelle fasce di età più giovani, anche se non è sufficiente da solo a spiegare l’incremento complessivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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