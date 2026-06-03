Cisgiordania | il debito sanitario sfiora i 900 milioni di dollari
Il debito sanitario in Cisgiordania si avvicina ai 900 milioni di dollari. La situazione potrebbe peggiorare con il sequestro delle entrate doganali, che potrebbe ridurre la disponibilità di farmaci. Non è ancora chiaro chi si farà carico dei debiti sanitari che superano il budget previsto per il 2025. La crisi rischia di influenzare i servizi sanitari e l’approvvigionamento di medicinali nella regione.
Come influirà il sequestro delle entrate doganali sulla disponibilità dei farmaci?. Chi pagherà i debiti sanitari che superano il budget del 2025?. Quali patologie croniche subiranno l'impatto maggiore dalla mancanza di scorte?. Perché gli stipendi del personale medico sono stati dimezzati?.? In Breve Debito di 2,6 miliardi di shekel causato dal sequestro doganale israeliano.. Stipendi del personale sanitario pubblico ridotti del 50%.. Carenza critica di farmaci per cancro e patologie renali.. Debito quasi pari al budget sanitario previsto per il 2025.. Il sistema sanitario della Cisgiordania rischia il collasso totale per le decisioni di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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