Cisgiordania | il debito sanitario sfiora i 900 milioni di dollari

Notizia in breve

Il debito sanitario in Cisgiordania si avvicina ai 900 milioni di dollari. La situazione potrebbe peggiorare con il sequestro delle entrate doganali, che potrebbe ridurre la disponibilità di farmaci. Non è ancora chiaro chi si farà carico dei debiti sanitari che superano il budget previsto per il 2025. La crisi rischia di influenzare i servizi sanitari e l’approvvigionamento di medicinali nella regione.