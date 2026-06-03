Cisal Catania | No alla privatizzazione della Sac senza tutele per i lavoratori
Durante la seduta del Consiglio Comunale di venerdì alle 10:30, Cisal Catania si opporrà alla privatizzazione della Sac, evidenziando la mancanza di tutele per i lavoratori. La organizzazione sindacale ribadirà la propria posizione contraria all’operazione senza specificare ulteriori dettagli. La discussione riguarda il processo di privatizzazione, ma non sono state annunciate modifiche o accordi formali. La posizione di Cisal si concentra sulla tutela dei diritti dei dipendenti coinvolti.
In occasione della seduta del Consiglio Comunale convocata per venerdì alle ore 10:30 sul tema della privatizzazione, CISAL Catania ribadirà con fermezza la propria contrarietà all'operazione. Il sindacato auspica un confronto costruttivo e responsabile che metta al centro, prima di ogni altra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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