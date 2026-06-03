Cisal Catania | No alla privatizzazione della Sac senza tutele per i lavoratori

In occasione della seduta del Consiglio Comunale convocata per venerdì alle ore 10:30 sul tema della privatizzazione, CISAL Catania ribadirà con fermezza la propria contrarietà all'operazione. Il sindacato auspica un confronto costruttivo e responsabile che metta al centro, prima di ogni altra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aeroporti, privatizzazione Sac: avanti tutta sul piano per Catania e Comiso. Urso: "Attrarrà investimenti"Il processo di privatizzazione della Sac, la società responsabile della gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, procede senza soste.

Aeroporto Catania: Nicita blocca la vendita alla SAC con l’AntitrustIl tribunale ha bloccato temporaneamente la vendita dell'aeroporto di Catania alla società SAC, su richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza...

Argomenti più discussi: Privatizzazione aeroporto di Catania, Cisal e Legea lanciano l’allarme: Prima i lavoratori, poi la vendita -; Futuro Etnaland, la preoccupazione della Cisal: Risorsa per la Sicilia orientale e per l’occupazione giovanile estiva; Etnaland sotto sequestro: impatto su lavoro e territorio; Sciopero dei trasporti giugno 2026: calendario e orari città per città.