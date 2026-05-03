Il tribunale ha bloccato temporaneamente la vendita dell'aeroporto di Catania alla società SAC, su richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La decisione arriva nel contesto di un procedimento avviato per verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali. La vicenda coinvolge investitori stranieri interessati a partecipare alla gestione della struttura, mentre i passeggeri siciliani attendono aggiornamenti sulle tariffe dei voli in futuro.

? Cosa scoprirai Chi sono i grandi investitori stranieri che puntano all'aeroporto?. Come influirà la vendita sulla tariffa dei voli per i siciliani?. Perché il territorio si sente escluso dalle decisioni sulla gestione?. Quali poteri può usare il Governo per bloccare il monopolio?.? In Breve Consorzio Siracusa detiene il 12,13% del capitale ma senza seggi nel CdA.. Sindaco Priolo Gargallo Giuseppe Gianni e Michelangelo Giansiracusa sostengono la linea di Nicita.. Concessione operativa della gestione aeroportuale prevista fino all'anno 2049.. Fondo ADQ di Abu Dhabi tra i possibili acquirenti della società SAC.. Il senatore Nicita lancia tre attacchi istituzionali al Parlamento per bloccare la privatizzazione della Società Aeroporto Catania, denunciando un processo privo di trasparenza che minaccia le zone interessate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aeroporto Catania: Nicita blocca la vendita alla SAC con l’Antitrust

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