I residenti del Circo Massimo hanno protestato contro l’occupazione di spazi archeologici da parte di tir che superano i limiti del cantiere. La presenza dei mezzi pesanti ha sollevato preoccupazioni per il traffico sull’Aventino, previsto in aumento nel fine settimana. Non sono stati specificati quali aree siano state occupate oltre i confini del cantiere. La protesta si concentra sulla gestione dei mezzi e sull’impatto sulla viabilità locale.

Quali spazi archeologici sono stati occupati oltre i limiti del cantiere?. Come influirà la presenza dei tir sul traffico dell'Aventino questo weekend?. Chi ha autorizzato il parcheggio dei mezzi pesanti fuori dall'area tecnica?. Quali misure adotterà il Comune per limitare l'impatto logistico del concerto?.? In Breve Occupazione spazi oltre i limiti stabiliti per il cantiere del concerto.. Mezzi pesanti parcheggiati in zone limitrofe all'area archeologica dell'Aventino.. Logistica per gli spettacoli di sabato e domenica prossimo.. Trasformazione del sito storico in deposito industriale per i tir.. L’area archeologica del Circo Massimo occupata dai mezzi pesanti per il concerto di Cremonini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Circo Massimo: i residenti protestano per l’invasione di tir

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Circo Massimo: lopera architettonica nata dall'intuizione di Giulio Cesare

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