San Giuliano Milanese licenziati in blocco alla Gls | i lavoratori protestano sui Tir

Nella notte tra lunedì e martedì, un gruppo di lavoratori si è radunato davanti a un deposito di un'azienda di logistica in provincia di Lodi, protestando contro i licenziamenti collettivi annunciati. Alcuni di loro si sono arrampicati sui camion parcheggiati, mentre altri hanno intonato cori e sventolato bandiere per esprimere il loro disappunto. La manifestazione è proseguita per tutta la giornata, coinvolgendo diverse persone e attirando l'attenzione dei passanti.

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Sordio (Lodi), 12 maggio 2026 – Una protesta iniziata nel cuore della notte e proseguita per tutta la giornata di martedì 12 maggio 2026, tra cori, bandiere e lavoratori arrampicati sui Tir, per chiedere il ritiro dei licenziamenti. È alta la tensione all ’hub internazionale Gls di Sordio, dove una ventina di trasportatori legati al magazzino di Civesio, frazione di San Giuliano Milanese, hanno dato vita a un presidio, dopo aver perso il posto di lavoro. I lavoratori, secondo quanto riferito dal sindacato Usb, sarebbero stati licenziati in tronco. Nelle prime ore della mattina alcuni manifestanti sono saliti sui mezzi pesanti in attesa delle operazioni di carico e scarico, occupando anche il tetto di due rimorchi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano Milanese, licenziati in blocco alla Gls: i lavoratori protestano sui Tir ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Giuliano, sit-in ai cancelli della Gls: “Ritirate licenziamenti e sospensioni”San Giuliano Milanese, 25 marzo 2026 – Lavoratori in presidio, per protestare contro 15 sospensioni e 18 licenziamenti (disposti da Piramide), tutti... Mi dai una mano? A San Giuliano Milanese un workshop gratuito dedicato al mondo del gardenRiprende da Milano il progetto esperienziale per riscoprire il valore del “fare con le mani” attraverso laboratori pratici e creativi. Si parla di: La Pavoni verso il Veneto, Smeg non si presenta al confronto: Licenziamento mascherato; San Giuliano, trenta posti di lavoro a rischio. I dipendenti della Pavoni in presidio: Inaccettabile l’assenza di Smeg.