Cinque oasi affacciate sul Tevere | come Roma ha trasformato il proprio lungofiume
Roma ha riorganizzato il suo lungofiume, creando cinque oasi lungo il Tevere. Questi spazi sono stati progettati per offrire aree verdi e punti di aggregazione lungo il fiume. La trasformazione interessa diverse zone del lungofiume, con interventi che includono percorsi pedonali, aree relax e zone per attività all’aperto. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fruibilità pubblica dell’area, integrando il fiume nel tessuto urbano e rendendolo accessibile alle persone.
Il Tevere, lungi dall’essere una barriera naturale che taglia in due la città di Roma, è al contrario un vero e proprio simbolo identitario della Capitale, nonché uno spazio vivo e vissuto che connette, attraverso il suo fluire, i diversi quartieri della Città Eterna.Un ruolo quindi centrale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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