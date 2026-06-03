Cinque oasi affacciate sul Tevere | come Roma ha trasformato il proprio lungofiume

Notizia in breve

Roma ha riorganizzato il suo lungofiume, creando cinque oasi lungo il Tevere. Questi spazi sono stati progettati per offrire aree verdi e punti di aggregazione lungo il fiume. La trasformazione interessa diverse zone del lungofiume, con interventi che includono percorsi pedonali, aree relax e zone per attività all’aperto. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fruibilità pubblica dell’area, integrando il fiume nel tessuto urbano e rendendolo accessibile alle persone.