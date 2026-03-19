Roma festa in maschera e cosplay sul Tevere per dare il benvenuto alla primavera

A Roma, sabato 21 marzo, si svolgerà una festa in maschera e cosplay sul fiume Tevere, con partecipanti attesi da tutta la città. L’evento prevede l’allestimento di imbarcazioni decorate e costumi elaborati, mentre le persone si raduneranno lungo le sponde per celebrare l’arrivo della primavera. La manifestazione è organizzata da gruppi di appassionati di cosplay e comunità locali.

Roma, 19 marzo 2026 – Tutto pronto per l’evento in maschera e cosplay sul fiume Tevere. Sabato 21 marzo 2026, in occasione delle iniziative dedicate all’arrivo della primavera, il Tevere sarà protagonista di una giornata di festa all’insegna del divertimento, della socialità e della valorizzazione del fiume, con una grande mascherata aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per le ore 10.00 presso lo Scalo de Pinedo (Metro Flaminio), dove prenderanno il via le attività di intrattenimento. Alle ore 11.00 partirà la sfilata dei partecipanti che, attraversando il Parco di affaccio fluviale Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi e la ciclopedonale sulla banchina del Tevere, raggiungerà Castel Sant’Angelo lungo un percorso guidato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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