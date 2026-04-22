Nuovo Centro Visite dell' Oasi WWF | un gioiello sostenibile nel Parco del Tevere

È stato inaugurato il nuovo Centro Visite dell'Oasi WWF nel Parco del Tevere, situato nell'area dell'antico Lago di Alviano. La struttura, realizzata con criteri sostenibili, rappresenta un punto di riferimento per l'educazione ambientale e la tutela della biodiversità locale. L'apertura è stata accolta come un momento importante per le attività di sensibilizzazione e conservazione dell'area naturale. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni ambientaliste.

Un taglio del nastro che vale molto più di una semplice cerimonia. È stato inaugurato il nuovo Centro Visite dell'Oasi WWF Lago di Alviano, in provincia di Terni, un traguardo atteso da tempo per la tutela ambientalistica e l'educazione ecologica in Umbria. La struttura, situata in località.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Interviste 2 Inaugurazione del Nuovo Centro Visite all’Oasi WWF Lago di Alviano Notizie correlate L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’Oasi... Quali sono gli eventi del WWF nelle oasi naturalistiche dell’Emilia RomagnaBologna, 19 aprile 2026 – Quest’anno la Primavera delle Oasi acquista un significato ancora più speciale: mentre si celebrano i 60 anni di WWF... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un nuovo centro visite per l'Oasi WWF Lago di Alviano; Oasi Wwf Lago di Alviano, martedì si inaugura il nuovo Centro Visite; Monte Peglia: il centro visite come modello di riqualificazione rurale tra pubblico, privato e innovazione digitale; Inaugurazione del nuovo Centro Visite dell’Oasi WWF Lago di Alviano. Nuovo centro per la cura dei tumori per i trent’anni dell’HumanitasGli spazi per la terapia con i fasci di protoni sono stati inaugurati nell’anniversario dell’istituto che ha aperto a Rozzano nel 1996 ... milano.repubblica.it Nuovo Centro di ascolto della Caritas. Uno spazio nel cuore dell’acropoliNasce un nuovo Centro di ascolto Caritas a Perugia, nel cuore dell’acropoli, che sarà inaugurato oggi alle 15, nella parrocchia dei Santi Andrea e Lucia nella Cattedrale. La sua sede è al primo piano ... lanazione.it Oasi WWF Lago di Alviano, inaugurazione del nuovo Centro Visite: Martedì 21 aprile alle 15.30, all'Oasi WWF Lago di Alviano, si terrà l’inaugurazione del Nuovo Centro Visite dell’Oasi. La struttura, situata nel Comune di Guardea, ... #orvieto #umbria - facebook.com facebook