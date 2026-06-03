Cinque giorni di eventi gratuiti nel polmone verde di Milano | concerti teatro e laboratorial Parco Nord

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 al 7 giugno, il Parco Nord di Milano ospita la 20ª edizione del Festival della Biodiversità, con cinque giorni di eventi gratuiti. Il programma include concerti, spettacoli teatrali e laboratori tematici.

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Dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano arriva la 20° edizione del Festival della Biodiversità, con un ricco programma di eventi dedicati tematici.La nuova edizione e i luoghi del festivalIl tema della nuova edizione è ‘Trame Viventi’, per guardare alla biodiversità non solo come patrimonio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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