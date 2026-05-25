Tre mesi di eventi gratuiti a Milano tra concerti cinema all' aperto e mercatini | il programma

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno si terrà l'inaugurazione del calendario estivo di eventi gratuiti a Milano, promosso da BiM. Per tutta la stagione, il polo culturale ospiterà concerti, cinema all'aperto e mercatini, con appuntamenti programmati fino a settembre. La giornata di apertura vedrà l'inizio di questa serie di iniziative che coinvolgeranno la città con attività all'aperto e intrattenimento.

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Giovedì 4 giugno BiM invita la città all’inaugurazione del palinsesto estivo di iniziative culturali, che animeranno il polo culturale fino a settembre. Per tre mesi gli spazi riqualificati dell’edificio Pirelli 10, il Bicocca Pavilion e il BiM Garden ospiteranno infatti un programma gratuito di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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