Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano che festa a Bonelle

A Bonelle si è svolta la cinquantesima edizione della Maratonina del Partigiano, una corsa che si tiene ogni anno il 25 aprile per celebrare la storia locale e promuovere l’attività sportiva. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse zone, con il percorso che attraversa strade e paesaggi del territorio. La giornata è stata caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico e da momenti di celebrazione.

Pistoia, 25 aprile 2026 – Bonelle ha vissuto un traguardo significativo: la 50ª edizione della Maratonina del Partigiano, appuntamento che unisce memoria storica e pratica sportiva in un contesto profondamente radicato nel territorio. Il Circolo Arci di Bonelle, con il patrocinio dell’Anpi, rinnova l’organizzazione della manifestazione in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. https:www.lanazione.itpistoiasportmaratonina-del-partigiano-a-bonelle-su6qrlh1 Una ricorrenza che trova nello sport un linguaggio diretto e condiviso, capace di trasformare il ricordo in partecipazione attiva. La gara, proposta sulla distanza di 13 chilometri, mantiene intatto il suo valore simbolico: correre come gesto di libertà, nel segno della pace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano, che festa a Bonelle Notizie correlate Maratonina del Partigiano, a Bonelle la corsa per il 25 AprileBonelle (Pistoia), 22 aprile 2026 – Nel giorno della Festa della Liberazione, il Circolo Arci di Bonelle, con il patrocinio dell’Anpi e sotto l’egida... Radio Alice e i movimenti del ’77, a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni. Una storia più attuale che maiCinquant’anni fa nasceva una radio bolognese che in appena un anno di vita riuscì a diventare simbolo del movimento del ’77. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 50 anni di ’Maratonina’. Di corsa nei luoghi-simbolo per ricordare la Resistenza; Maratonina del Partigiano sabato 25 aprile, come cambia la viabilità; Runners – I 50 anni della maratonina del partigiano - TVL; Passi di libertà racconta la storia di una comunità lunga cinquant’anni. Cinquant’anni di Maratonina del Partigiano, che festa a BonelleCelebrato anche il primo memorial dedicato a Sergio Bonacchi e Graziano Vannini, figure centrali nella vita del circolo e nella crescita della manifestazione ... lanazione.it 50 anni di ’Maratonina’. Di corsa nei luoghi-simbolo per ricordare la ResistenzaGrande fermento per la cinquantesima edizione della gara del partigiano. Si corre come sempre il 25 aprile. Pubblicato pure un libro commemorativo. lanazione.it Pistoia-Pistoia - Passi in libertà è il libro presentato a Bonelle, la storia di una comunità intera che da 50 anni gira intorno alla Maratonina del partigiano, storia e sport uniti nella memoria della resistenza - facebook.com facebook #at_Pistoia Il 25 aprile la linea 14 sarà deviata in occasione della Maratonina del Partigiano. info su at-bus.it/avvisi x.com