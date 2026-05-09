Il 5 maggio del 1946 si svolse la prima estrazione del concorso pronostici che avrebbe entusiasmato molte generazioni italiane, portando speranze e sogni legati al gioco. Ottant’anni dopo, il Totocalcio è ancora presente, anche se in forma molto ridimensionata rispetto al passato. La sua presenza continua a sorprendere, considerando le trasformazioni nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo nel tempo.

La notizia è che è ancora vivo, e questo probabilmente stupirà i più: ebbene sì, il Totocalcio esiste ancora, ma è l’ombra di ciò che è stato. Ormai è completamente online, ha una formula diversa da quella storica, quando va bene – anzi benissimo – arriva a 40mila schedine giocate, il montepremi raramente supera i 100mila euro e chi azzecca il 13 al massimo si paga le bollette del gas. Che va benissimo, s’intende, ma è un sogno povero rispetto a quelli che, negli anni Settanta, cantava Claudio Baglioni: "Se pareggerà il Cesena, una villa con piscina e se segnerà Mazzola, una bella barca a vela". Il brano si intitolava, non a caso, "21X", e...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il 5 maggio del 1946 nasceva il concorso pronostici che ha fatto sperare in un cambio di vita intere generazioni. Ottant’anni fa la schedina dei sogni italiani

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