Cinema di natura | il Gran Paradiso esplora il tema del dominio

Un nuovo film documentario sul Gran Paradiso analizza il rapporto tra preda e predatore, collegandolo alla geopolitica. Il progetto combina biologia, diritto ed economia per esplorare come i modelli naturali possano riflettersi nelle dinamiche di potere e controllo territoriale. La produzione si concentra su come i comportamenti animali possano offrire spunti di analisi sulle strategie di dominio tra stati e regioni. Il film intende mostrare l’interconnessione tra natura e discipline umane.

Come può il rapporto tra preda e predatore spiegare la geopolitica?. Quali discipline intrecceranno la biologia con il diritto e l'economia?. Perché la sopravvivenza dipende dall'equilibrio e non dalla forza bruta?. Come influenzeranno i cambiamenti climatici le nuove geografie del potere?. Il Gran Paradiso Film Festival punta su equilibrio e potere tra il 27 luglio e il 9 agosto. Dal 27 luglio al 9 agosto 2026, la ventinovesima edizione del Gran Paradiso Film Festival porterà le immagini del mondo selvaggio tra Cogne, le valli circostanti e la dimensione digitale. Il tema scelto per questo appuntamento è Dominio e coesistenza, un concetto che mira a interpretare il presente attraverso il cinema di natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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BALI: The Most Dangerous Paradise in Asia | Travel Documentary

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