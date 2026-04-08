Il nuovo cinema francese si esplora al Modernissimo

Dal 9 al 15 si svolge al Modernissimo un evento dedicato al nuovo cinema francese, con la partecipazione di diversi protagonisti del settore. La rassegna propone una selezione di film e incontri che offrono uno sguardo sulle produzioni più recenti e sulle figure emergenti nel panorama cinematografico francese. L'iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a scoprire le tendenze e le novità di questa scena artistica.

Incontrare il Nuovo cinema francese al Modernissimo coi suoi protagonisti. Accade dal 9 al 15 aprile grazie a Rendez Vous, iniziativa itinerante dell’ Ambasciata di Francia in ItaliaInstitut français Italia, che tocca anche la nostra città con tre titoli in anteprima, mettendo in luce il dinamismo del cinema d’Oltralpe e la sua capacità di raccontare il paese, attraversando territori, indagando questioni sociali, tracciando percorsi umani. Si comincia quindi domani alle 20 con ’ La donna più ricca del mondo ’ di Thierry Klifa, interpretato da Isabelle Huppert e Marina Foïs, che presenterà il film con il regista. La donna del titolo è impersonata da Isabelle Huppert. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo cinema francese si esplora al Modernissimo Leggi anche: Azzano, una "Casa della Cultura" nel Nuovo Cinema Modernissimo Mostra su Agnès Varda al Modernissimo: "Viva Varda! Il cinema è donna"Alla Galleria Modernissimo della Cineteca di Bologna in piazza Re Enzo, la mostra “Viva Varda! Il cinema è donna: un viaggio lungo 1. Temi più discussi: Il nuovo cinema francese si esplora al Modernissimo; Rendez-Vous, il Festival del Nuovo Cinema Francese torna a Firenze; Il nuovo cinema francese a Roma; Isabelle Huppert star del Rendez-Vous, festival Nuovo Cinema Francese. Il nuovo cinema francese si esplora al ModernissimoSi comincia domani con ’La donna più ricca del mondo’ di Thierry Klifa con Isabelle Huppert e Marina Fois. La rassegna ’Rendez Vous’, promossa dall’Ambasciata di Francia, punta sul dinamismo di storie ... ilrestodelcarlino.it Rendez-Vous del cinema francese: il programma completo degli appuntamenti in giro per l'ItaliaDal 7 al 15 aprile 2026 torna in Italia, a Roma, Torino, Napoli, Firenze, Napoli e Palermo l'appuntamento con Rendez-Vous, iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia Institut français dedicata al ... comingsoon.it Cos'è modernissimo secondo Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano Nella terza puntata di Modernissimo Conversazioni di Design Paolo Stella incontra Stefano Boeri per farci guidare in un omaggio ai giganti che hanno reso l'Italia il centro del mondo - facebook.com facebook Al Modernissimo Marco Bellocchio e la solitudine di Enzo Tortora x.com