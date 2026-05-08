Allenarsi alla risalita La montagna tra Paradiso e Inferno | ecco il tema del Fol in Fest 2026

Il Fol in Fest 2026, alla sua quinta edizione, si concentra sul tema della risalita, tra sfide personali e difficoltà ambientali. Il festival della montagna ha annunciato il titolo e il focus di questa edizione, che mette in relazione le prove di salite in alta quota con i momenti di lotta interiore. L’evento si svolgerà nel prossimo anno, coinvolgendo appassionati e esperti in un percorso che unisce sfide fisiche e riflessioni profonde.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La risalita dai propri inferni personali e da quelli che ci circondano e le probanti salite di montagna: è questo il parallelismo, dalla venatura dantesca, che tiene insieme l’edizione 2026, la quinta, del Fol in Fest, il festival della montagna che ha svelato il tema e il titolo di quest’anno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Un’odissea tra inferno e paradiso. Apre le porte la mostra “Viaggio al centro del labirinto”Tra immagini, simboli e richiami ai classici nasce a Mondaino un percorso espositivo immersivo. "PerdutaMente": Collegno Fol Fest torna nel Chiostro della Certosa con Scanzi, Schettini, Galimberti e LucarelliDal 4 all'8 giugno 2026, la Città di Collegno ospita la quinta edizione della Collegno Fol Fest. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Haddad Maia crolla a Madrid | allenamenti estremi per la rinascita. Allenarsi in menopausa. Come superare la stanchezza e ritrovare energia?Rieccoci son il nostro appuntamento fit del mercoledì nel quale parliamo di allenamento in menopausa per donne più o meno giovani che si ritrovano a fronteggiare questa fase ricca di cambiamenti. La ... iodonna.it Allenarsi al freddo, qualche accortezza e tanti beneficiCon le basse temperature di questo gennaio, la tentazione di rinchiudersi in casa è forte e diffusa. Ma allacciare le scarpe e uscire per una passeggiata o una corsetta è la cosa giusta da fare. repubblica.it