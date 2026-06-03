Cinema all’aperto il flop I gestori | Un’offerta sola? Colpa dei pochi soldi

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pesaro, nessuno si è presentato per usufruire del cinema all’aperto, nonostante siano stati spesi 36mila euro. I gestori spiegano che il problema è l’offerta unica proposta, ritenuta insufficiente per attirare il pubblico. Nessun partecipante si è iscritto all’iniziativa, che prevedeva proiezioni all’aperto, e al momento non ci sono piani per nuove edizioni. La mancanza di interesse ha portato alla cancellazione dell’evento.

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di Antonella Marchionni Trentaseimila euro per organizzare il cinema all’aperto e nessuno a Pesaro si fa avanti. Possibile? È la domanda che resta senza risposta dopo l’esito della manifestazione di interesse del Comune, chiusa con una sola candidatura arrivata da Porto San Giorgio e nessuna proposta dal territorio pesarese. Dopo la pubblicazione dell’articolo sul Carlino, uno degli operatori locali del settore ha preso il telefono e ha chiamato la redazione. Non per contestare il dato pubblicato, ci tiene a precisare più volte, ma per evidenziare quello che a suo giudizio è il vero punto della vicenda: tra le cifre riportate negli atti e la sostenibilità economica dell’operazione c’è una differenza che merita di essere raccontata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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