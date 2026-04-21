Milano, 21 aprile 2026 – Una delle ragazze coinvolte ha raccontato che durante il lockdown e le restrizioni agli incontri, continua comunque a svolgere l’attività di escort per calciatori, con alcuni gestori che le trattenevano circa la metà dei guadagni. La testimonianza fornisce dettagli su come si sono svolti alcuni incontri e sui rapporti con i gestori, senza fare riferimenti a nomi o dettagli identificativi.

Milano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort” e le ragazze avevano “ rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti ”. Sono alcuni passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi – marito e moglie titolari della società di organizzazione di eventi Ma. De. Milano – finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Escort per calciatori anche durante il lockdown e i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una delle ragazze

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