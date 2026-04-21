Una ragazza ha raccontato di aver lavorato come escort anche durante il lockdown, affermando che i gestori del servizio le trattenevano circa metà dei soldi guadagnati. La testimonianza si aggiunge a un caso di presunte irregolarità nelle modalità di pagamento e gestione delle clienti, anche durante i periodi di restrizioni imposti dalle autorità. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

Milano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort ” e le ragazze avevano “ rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti ”. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaescort-e-vip-una-delle-ragazze-era-rimasta-incinta-dopo-un-rapporto-con-un-cliente-jrz7n5tu Sono alcuni passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi – marito e moglie titolari della società di organizzazione di eventi Ma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Escort per i calciatori anche durante il lockdown, i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una ragazza

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